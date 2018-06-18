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Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на меру пресечения Борису Герману, подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Такое решение объявил судья Вячеслав Дзюбин, сообщает Укринформ.

«Суд постановил: оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, оставить постановление суда первой инстанции без изменений», - сказал Дзюбин.

В свою очередь адвокат подозреваемого Евгений Солодко так прокомментировал решение суда: «Чуда не произошло».

В то же время он заявил, что защита обжалует сообщение о подозрении Герману.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника. СБУ заочно сообщила ему о подозрении в пособничестве в подготовке серии терактов на территории Украины.

 
ForUm

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