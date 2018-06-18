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Глава фракции БПП Артур Герасимов выступил за вызов в парламент главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, чтобы он рассказал о недавних решениях компании. Такое заявление прозвучало в кулуарах ВРУ во время заседания согласительного совета, передает 112 Украина.

«С учетом того большого общественного резонанса, который вызвали определенные действия руководства «Нафтогаза», мы поддерживаем инициативу, чтобы руководитель «Нафтогаза» был вызван в парламент, чтобы состоялась беседа, чтобы из первых уст мы услышали про эти все вещи и принимали решение», - сказал Герасимов.

Ранее во время согласительного совета нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев выступил с таким требованием.

«Мы видим, что творится в НАК «Нафтогаз», который устанавливает себе миллионные премии, когда мы со СМИ от Ильи Пономарева узнаем, что, оказывается, ведут переговоры Коболев с Соросом о продаже «Укргаздобычи», государственной компании. Думаю, надо немедленно вызвать Коболева в парламент. Пусть он свидетельствует перед парламентом, если не хочет президент отчета от Коболева; и узнать, за какую сумму он договорился продать Соросу «Укргаздобычу», - сказал Соболев.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

На прошлой неделе Экономическая правда опубликовала интервью с опальным российским политиком и бизнесменом Ильей Пономаревым, в котором говорится о переговорах Андрея Коболева и Джорджа Сороса касательно приватизации «Укргаздобычи».

 
ForUm

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