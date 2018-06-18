Президент Украины Петр Порошенко выступает за предоставление объединенным территориальным общинам права распоряжаться земельными участками за пределами населенных пунктов. Об этом он заявил на XIV Украинском муниципальном форуме, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Еще одним важным шагом децентрализации власти и реформы местного самоуправления должно стать предоставление органам местного самоуправления объединенных территориальных общин права распоряжаться земельными участками за пределами населенных пунктов», - сказал Порошенко.

Он отметил, что «объединенные территориальные общины получат значительный материальный ресурс для собственного развития – в первую очередь за счет налога на аренду земли».

Президент обратился к присутствующим и призвал их помочь убедить Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект, как и изменения в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», расширяющие полномочия и возможности общин.

Глава государства поблагодарил Ассоциацию городов Украины и ее экспертов, которые активно участвуют в процессе разработки и рассмотрения парламентом новых законодательных инициатив в сфере местного самоуправления, проводят информационную работу среди представителей местных общин, гражданского общества о преимуществах, которые предоставляет местной демократии тот или иной принят закон. Он выразил надежду на подобное плодотворное сотрудничество и в будущем.