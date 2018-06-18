Все 13 муниципальных пляжей Киева готовы к купанию. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности генерального директора КП «Плесо» Олег Юсипенко.

Он напомнил, что 1 июня в столице официально открылся пляжно-оздоровительный сезон. «На сегодняшний день у нас работает 13 муниципальных пляжей. Они все работают, они все готовы для посещения киевлян и гостей нашего города», - сказал Юсипенко, сообщает УНИАН.

Также он добавил, что в городе работает 16 зон отдыха у воды, но без купания. На пляжах работают 150 спасателей на 25 постах. Все спасатели прошли тщательный отбор и готовы к любым нестандартным ситуациям. «На каждый пляж мы получили паспорт пляжа, удостоверяющий его безопасность и комфорт. Также вы знаете, что еще месяц назад мы были претендентами на получение международной награды «Голубой флаг». На сегодняшний день я могу сказать, что мы не претенденты, мы получили 7 голубых флагов - это международная награда», - добавил Юсипенко.

Кроме того, и.о. генерального директора КП «Плесо» рассказал, что с целью улучшения инфраструктуры был сделан первый шаг и восстановлены пляжи «Молодежный» и «Венеция» в столичном Гидропарке. «Через месяц мы будем презентовать нашу водную стратегию до 2025 года, которая покажет наши постепенные шаги для достижения полностью всеми нашими пляжами, зонами отдыха европейских стандартов», - сказал Юсипенко.

Также он отметил, что с начала этого года полноценно начала работать лаборатория КП «Плесо».

«Мы полноценно выдаем протоколы на исследование воды. Мы каждые три дня на наших пляжах отбираем воду. У нас уже есть история воды по всем нашим локациям», - заявил Юсипенко.

Также он объяснил, почему сейчас на пляжах развеваются флаги желтого цвета. «Это мировая практика. Потому что был дождь. И нам нужно два-три дня для того, чтобы сделать повторные анализы. Анализы мы отдали некоторые вчера, некоторые сегодня. Результат будет завтра после обеда. И тогда будем менять цвет флагов», - добавил чиновник.