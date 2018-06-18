Следственный комитет Российской Федерации возбудил новые уголовные дела против украинских военных за якобы обстрел объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 7 и 8 июня 2018 года украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня – село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район города Донецка, 12 июня – гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка», – говорится в сообщении.

В СК заявили, что в результате обстрелов ранения якобы получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание «Горводоканала» города Докучаевска.

«По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – сказано в сообщении.