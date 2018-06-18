В мае 2016 года советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с человеком, который представился Генри Гринбергом и предложил компромат на Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post.

Стоун сам рассказал об этом изданию в интервью. Гринберг не раскрывал подробностей об информации, которой предположительно обладал, и требовал $2 млн за компромат, сообщает РБК.

«Вы не понимаете Дональда Трампа, — так Стоун ответил Гринбергу. — Он ни за что не платит».​ Позднее Стоун получил сообщение от Майкла Капуто, отвечавшего в штабе Трампа за связи с общественностью, который и организовал встречу с Гринбергом. Он спросил, «насколько сумасшедшим оказался русский». Стоун в ответ написал, что он просил «большие деньги» и это было «тратой времени».

Два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто, отмечает WP.

Сами сотрудники штаба Трампа считают, что они были целью постановки, подстроенной спецслужбами США для того, чтобы навредить кандидату от республиканцев. ​Они сослались на публикации, свидетельствующие о том, что Гринберг — уроженец России и работал информатором ФБР.

​Как пишет WP, интервью и дополнительные документы говорят о том, что Гринберг использовал также имя Генри Окнянский. Он говорил на суде в 2015 году, что под этим псевдонимом предоставлял информацию ФБР в течение 17 лет. Гринберг также передал в суд документы, указывающие, что власти выдали ему спецразрещение на въезд в США, потому что он представлял «значительную пользу».

Нет доказательств того, что Гринберг все еще работал на ФБР во время встречи со Стоуном, в суде он говорил, что перестал работать на бюро в 2013 году. Гринберг в сообщении WP отверг предположение о том, что он был информатором ФБР на тот момент. В бюро отказались от комментариев.

«Если вы верите, что [Гринберг] завершил долгую карьеру информатора ФБР, чтобы достать нас в свое свободное время, у меня есть мост в Бруклине, который я хотел бы вам продать», — сказал ​Капуто WP. «В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но я сейчас уверен, что это была она», — отметил Стоун.

Встреча Стоуна с Гринбергом произошла спустя несколько недель после того, как советник Трампа Джордж Пападопулос встретился в Лондоне с человеком, представившимся русским профессором, который также говорил, что у него есть компромат на Клинтон. Через две недели после встречи Гринберга со Стоуном Дональд Трамп-младший принял в Trump Tower адвоката Наталью Весельницкую, утверждавшую, что у нее есть информация, которая навредит Клинтон.