Сегодня, 18 июня, возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
«Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Напомним, 16 июня работа КПВВ «Майорское» была временно прекращена из-за закрытия российско-оккупационными войсками КПВВ со стороны Горловки.
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