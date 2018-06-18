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Сегодня, 18 июня, возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня работа КПВВ «Майорское» была временно прекращена из-за закрытия российско-оккупационными войсками КПВВ со стороны Горловки.
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