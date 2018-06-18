За прошедшие сутки, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Противник за прошедшие сутки 20 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ.

Отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. На луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника.

По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов получили ранения.

Потерь наших войск за текущие сутки нет.