Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян успешно провел первую защиту титула, нокаутировав боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.

Бой прошел в Киеве в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны установили на вертолетной площадке, сообщает «Украинская правда».

Далакян владел инициативой на протяжении всего поединка - Тайен трижды оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться.

В восьмом раунде украинец провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.

Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBA в феврале,одолев американца Брайана Вилорию.