Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян успешно провел первую защиту титула, нокаутировав боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.
Бой прошел в Киеве в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны установили на вертолетной площадке, сообщает «Украинская правда».
Далакян владел инициативой на протяжении всего поединка - Тайен трижды оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться.
В восьмом раунде украинец провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.
Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.
Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBA в феврале,одолев американца Брайана Вилорию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время