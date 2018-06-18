также в разделеСпорт
Роналду получил два года тюрьмы условно 67
Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче с Россией 61
«Реал» объявил имя нового тренера 54
ФФУ наказала «Динамо» и «Шахтер» за поведение болельщиков 33
Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы 32
Парубий: Гости ЧМ-2018 рискуют оказаться в плену террористов РФ 56
Украина потеряла 5 позиций в рейтинге ФИФА 31
Билеты на ЧМ-2018 в РФ приобрели около 5 тысяч украинцев 33
Закарпатская футбольная команда поехала на чемпионат для сепаратистов 322
Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче 67
Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в РФ 33
Ломаченко прооперировали 56
Зидан покинул «Реал» после трех подряд побед в Лиге чемпионов 80
Хачериди перешел в греческий ПАОК 34
Футбольным хулиганам из Германии советуют не ехать на ЧМ-2018 59
Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию 84
Сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Албанией 97
От УЕФА требуют наказать капитана «Реала» из-за травмы «ливерпульца» 197

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян успешно провел первую защиту титула, нокаутировав боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.

Бой прошел в Киеве в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны установили на вертолетной площадке, сообщает «Украинская правда».

Далакян владел инициативой на протяжении всего поединка - Тайен трижды оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться.

В восьмом раунде украинец провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.

Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBA в феврале,одолев американца Брайана Вилорию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги