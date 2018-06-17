Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны. Так она прокомментировала свою телефонную беседу с неизвестным, который выдал себя за главу Администрации Президента Украины Игоря Райнина и сообщил, что Глава государства намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах.

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией Президента факта звонка к ней, сообщает 112 Украина.

«Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента», - отметила она.

«Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь», - добавила евродепутат.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье «КиевПрайд» является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправия украинцев.

Как сообщалось, сегодня Хармс сообщила, что Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах.

В свою очередь в Администрации Президента опровергли эту информацию.