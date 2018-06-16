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Сегодня, 16 июня, около 7:00 в Черкассах произошел взрыв в автомобиле «Мерседес», сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки «Мерседес». Сейчас на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства», – говорится в сообщении.

В то же время издание «Про все» со ссылкой на собственные источники сообщает, что водитель автомобиля умер, не приходя в сознание от значительной потери крови.

«По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. По неофициальным данным собственных источников, за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный – директор ТЦ «Транзит». Кроме этого, потерпевший возглавлял правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области», – сказано в сообщении.
ForUm

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