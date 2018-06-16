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Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск.

Соответствующая информация размещена в базе Министерства внутренних дел.

Его подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма.

На сайте МВД указано, что Аксенов исчез 4 июня.

Напомним, Следственное управление прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ сообщило о подозрении добропольскому городскому голове о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым.
ForUm

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