Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск.
Соответствующая информация размещена в базе Министерства внутренних дел.
Его подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма.
На сайте МВД указано, что Аксенов исчез 4 июня.
Напомним, Следственное управление прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ сообщило о подозрении добропольскому городскому голове о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым.
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