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Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит «год террора» против мирных регионов Украины, уязвимых целевых групп, в т.ч. детей.

Такое мнение в статье для ZN.UA высказал директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин.

«Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть... И всегда будут рядом «конструктивные политики», которые предложат «помириться» и «закончить глупую войну», - отмечает он.

По мнению Горбулина, «ради них все и затевается, ради страха украинских граждан и неопределенности».

«Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное — не бояться... Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения», - заявил эксперт. 
ForUm

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