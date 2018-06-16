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Вчера, 15 июня, в Днепропетровской области на 230 км автодороги Киев - Луганск - Изварино фура слетела с моста на железнодорожные пути, сообщает пресс-служба  Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что в 20:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Новомосковском районе возле поворота на город Новомосковск.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что водитель грузового автомобиля IVECO (грузоподъемность 30 т, пустой) гражданин 1962 года рождения не справился с управлением, в результате чего допустил падение автомобиля с автомобильного моста на железнодорожные пути перегона Самаровка - Новомосковск.

Водителя с ушибами госпитализировали каретой скорой помощи в ЦРБ города Новомосковск.

С целью быстрого восстановления движения на данном участке до прибытия восстановительных бригад Приднепровской железной дороги, подразделениями Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области проведены работы по освобождению одного железнодорожного пути от препятствия. Движение железнодорожного транспорта осуществлялось по одной колее с задержкой. Для дальнейшей ликвидации аварии согласно плану взаимодействия привлечена техника 195 понтонно-мостового отряда Министерства обороны Украины.

В 22:50 грузовой автомобиль был снят с железнодорожного пути. Подразделением Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области проведены работы по смыву горюче-смазочных материалов, которые вытекли из поврежденного автомобиля.

В 23:00 движение по железнодорожным путям восстановлено полностью.
ForUm

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