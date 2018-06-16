Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти 3 месяца, ежедневно подвергается унижениям со стороны сотрудников СИЗО. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

«Каждый день совершаются провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может переломить только надзирающая прокуратура. На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО», – отметила Динзе.

Она добавила, что в результате голодовки состояние здоровья Балуха ухудшилось.

«Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине. В процессе судебного заседания после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть. Ему была вызвана скорая помощь, после чего ему оказана совершенно посредственная помощь, - ему поставили внутримышечный укол», – рассказала адвокат.

По информации адвоката, Балух требует допустить к нему представителей «Красного креста», так как не готов кому-либо доверить свое состояние здоровья.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.

15 июня Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.