Государственный департамент США предупредил американских граждан, что «террористы» могут атаковать места проведения Чемпионата мира по футболу в России, сообщает Радио Свобода.

В рекомендациях путешественникам, распространенных канцелярией 15 июня, говорится, что гражданам США следует пересмотреть свои поездки в Россию из-за угрозы «терроризма», а также «преследования и вымогательства» со стороны правоохранительных органов и других российских чиновников.

«Масштабные международные мероприятия, такие как чемпионат мира, являются привлекательной целью для террористов», - говорится в сообщении. В Госдепартаменте также указывают, что, несмотря на значительные меры безопасности, «террористы могут попытаться атаковать такие места как стадионы и фан-зоны, туристические объекты, транспортные узлы и другие общественные места».

Американских граждан также предупредили об усиленном присутствии полиции и мерах безопасности.

Агентство Reuters со ссылкой на опрошенных представителей иностранных страховых компаний сообщила, что те отказались предоставлять полисы клиентам относительно ситуаций, связанных с аэропортами, железнодорожными станциями или линиями метро в России, которые они считают менее безопасными, чем стадионы.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в России начался 14 июня и продлится до 15 июля.