Сегодня, 16 июня, в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области военные принудили к посадке легкомоторный летательный аппарат, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом на пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Указанные граждане и самолет передан в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.