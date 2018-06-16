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Сегодня, 16 июня, в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области военные принудили к посадке легкомоторный летательный аппарат, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом на пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Указанные граждане и самолет передан в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

 
ForUm

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