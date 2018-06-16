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Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 года смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019», где средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в секторе безопасности, в том числе летального оружия оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл. Данная сумма на 50 млн долл. превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

В представленном в указанном комитете проекте «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год» смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств определена в сумме $441 млн долл., что более чем на 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, отметили в посольстве, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долл. США, что более чем на 70 млн долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.

Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны.

Напомним, в начале сентября 2017 года комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В ноябре проект закона одобрил Сенат

12 декабря 2017 года оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп.
ForUm

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