В оздоровительном комплексе «Маяк» АО «Мотор Сич» в Запорожской области отравились 30 человек, в том числе 28 детей, сообщает Госпродпотребслужба.

Состояние больных, обращавшихся за медицинской помощью, было легкой и средней степени тяжести. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах из 19 (от 1 до 4 больных детей в каждом).

По результатам проверки заведения установлено, что питание организует ОП ОК «Маяк» АО «Мотор-Сич». Обеденный зал для отдыхающих рассчитан на 540 мест.

При обследовании установлен ряд нарушений требований санитарного законодательства:

не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены детей и персонала (отсутствие проточного горячего водоснабжения для мытья рук детей); на пищеблоке отсутствует уклон к траповой канализации в производственных цехах помещений; не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд; перспективное двухнедельное меню не соблюдается;

для детского питания используются запрещенные продукты (вода питьевая сильногазированная); утвержденный технологической картой вид продукции не соответствует фактическому (четверть куриная заменена на крыло куриное) журнал бракеража сырой продукции ведется нерегулярно; нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей; не соблюдаются требования подготовки сырья, в частности процесс дефростации мяса и тому подобное.

На территории детского оздоровительного заведения также организован отдых 85 взрослых (блюда готовятся на пищеблоке лагеря).

Для проведения лабораторных исследований Запорожской региональной государственной лабораторией ветеринарной медицины отобрано 70 смывов с внешней среды, 18 суточных проб пищевых продуктов, 5 проб питьевой воды.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.