Команда главы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной начала активную работу над повышением узнаваемости губернатора и ее рейтинга. Журналисты отмечают о явных попытках манипуляции, непрофессионализме и нелепости информационных поводов.

«Кто-то подскажите товарищам, что надо как-то быть скромнее, не надо так сливать бюджеты в попытках накачать рейтинг. А то так скоро в Харьковской области губернатор криминальные сводки и прогноз погоды сообщать будет. Конечно, как вариант, можно еще кулинарное шоу вести, говорят, смотрибельность тоже высокая», - прокомментировала публикацию издания «Голос» журналист и политический эксперт Янина Соколовская в Facebook.

«А если серьезно, рейтинги регионов надо анализировать объективно. Чтобы не допустить очередных манипуляций. И для объективности стоит отметить, что показатели у Харьковской области достаточно высокие, но это результат не сколько нынешней ОГА, сколько совокупный труд многих губернаторов-предшественников, мэров и других ответственных товарищей. Но самого молодого губернатора простить можно, дело молодое, еще научится. Хотелось бы пожелать быть скромнее, говорят, скромность иногда украшает человека», - отмечает Соколовская.

По данным издания «Голос», «Светличная рапортует об успехах не только областных объектов, за которые ответственна, но и городских, относящихся к местному самоуправлению, а также частных, вообще не имеющих отношения к властям. К тому же практически все местные СМИ в едином порыве скрупулезно освещают каждый шаг Юлии Александровны».

«Звезды, селебрити, известные музыканты и спортсмены посрамлены. В светских хрониках и на обложках журналов – кругом первый чиновник области! «Светличная сходила на футбол (фото)», «Светличная поехала на международную конференцию женщин-лидеров (фото)», «Светличная показала спортивный выходной (фото)», «Светличная приняла участие в Пасхальном богослужении», «Светличная приняла участие в харьковском Велодне-20182. С последним, правда, получилось как-то неудобно. Ведь реальные организаторы Велодня – это обычные активисты, которые ничего губернатору не должны, и ее сумасшедшая пиар-активность на их детище их не просто обидела, но и, возможно, лишила Харьков самого праздника в будущем», - отмечают журналисты «Голоса».