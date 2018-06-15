В воскресенье, 17 июня, в связи с проведением массового мероприятия в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«17 июня в Киеве запланировано проведение «Марша равенства». По информации организаторов, в мероприятии примут участие до пяти тысяч граждан. Для надлежащего обеспечения правопорядка в этот день будут значительно усилены меры безопасности. Будут привлекаться почти пять тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейские, в частности полиция диалога, взрывотехники, кинологи, патрульные и военнослужащие Национальной гвардии», - отметил Яровой.

Первый замминистра также сказал, что предварительно состоялись встречи с организаторами мероприятия.

«Сейчас мы отрабатываем механизмы взаимодействия и координации мер безопасности во время «Марша равенства», - добавил он.

Заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления полиции города Андрей Крищенко сообщил, что значительная часть привлеченных правоохранителей будет обеспечивать для участников марша возможность спокойно разъехаться – на метро и других видах транспорта. Будет усилено патрулирование и в других районах города, где могут появиться участники марша.

«После окончания марша полиция еще 2-3 часа будет работать в усиленном порядке. И речь идет не только о районе проведения марша, но и о станциях метро, ​​крупнейших торговых центрах и т.д.», - подчеркнул он.