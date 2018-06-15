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В субботу, 16 июня, в центральных областях, на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, юге ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе без существенных осадков.

Луганщина, Донецкая область, большинство Запорожья – сухо, солнечно, жарко.

Житомирщина – без существенных осадков. Киевщина – местами локальные дожди, гроза.

Вечером в субботу в Винницкой области, в южных районах Кировоградской области, в Крыму, Одесской и части Николаевщины – сильные ливни и шквалы.

Температура воздуха 16 июня самая низкая на западе – + 23 + 27 градусов. В общем + 25 + 30 градусов. На юге и востоке + 28 + 34 градуса.

В воскресенье, 18 июня, температура воздуха 25 + 30 градусов, + 30 + 34 пойдут с юго-востока.

На западе, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской областях, районах Кропивницкого, в Одесской области и в Крыму – грозовые дожди, вероятны ливни, град и шквалистое усиление ветра.

На востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днипра, Николаевской, Херсонской и Запорожье – преимущественно без осадков.

В Киеве в субботу будет преобладать солнце, есть вероятность локальных периодических грозовых дождей. В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве +27 +28 градусов.
ForUm

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