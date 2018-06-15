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В начале июня 2018 вблизи Славянска сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с полицией задержали участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который имел при себе целый арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Силовики установили, что 35-летний мужчина, который поселился у родственников на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, с 2014 года находился в составе террористической организации «ДНР» и с оружием в руках противостоял украинским военным.

Во время задержания по месту жительства боевика военные контрразведчики изъяли 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)  и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий.

По достаточности доказательств его действия могут быть переквалифицированы.
ForUm

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