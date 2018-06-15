Правительственное решение о введении новой системы учета расчетных операций – через электронные чеки с помощью планшетов или смартфонов – позволит предпринимателям сэкономить не менее 2,5 млрд грн, которые ранее использовались на оплату содержания кассовых аппаратов и ведение учета. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«За три месяца система в пилотном режиме заработает. Это позволит уменьшить расходы предпринимателей. Ранее 2,5 млрд грн предприниматели тратили на обслуживание аппаратов. Эти средства пойдут теперь на развитие. Это высвобождение инвестиционного ресурса, - сказал Гройсман. - И при этом устраняется рычаг дополнительного давления на бизнес».

В июне правительство одобрило разработанную с деловыми кругами инициативу упрощения применения регистраторов расчетных операций, которая позволяет не только снять дополнительные финансовые и временные нагрузки на бизнес, но и сделать важный шаг в борьбе с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей.

Ранее схема применения регистраторов была слишком сложной. Стоимость ПО для регистраторов составляла от 4 до 20 тыс. грн, а ежемесячное обслуживание – не менее 200 грн. Подтверждение операции – бумажный чек, который до сих пор вклеивают в кассовые книги. При этом нужны многочисленные заявления, приложения и документы и не менее 5 дней времени на оформление отчетов. Неудивительно, что при таких условиях предприниматели нередко избегали любых регистраций, а следовательно уплаты налогов и сборов. Такая ситуация, отмечали предприниматели, формировала большой дисбаланс между белым и серым бизнесом.

Новое предложение ГФС и правительства – полная противоположность этой системе. Ключевое отличие – онлайн-регистрация через телефон или планшет, отсутствие подтверждающих документов, отсутствие абонентской платы и использование электронного чека с QR-кодом, который будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщика. Для обработки данных ГФС планирует использовать два независимых дата-центра, а ПО для них обеспечить за счет экономии средств по другим проектам, благодаря использованию системы ProZorro.

Предложенная система применения РРО легко интегрируется с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами. Представители бизнеса высоко оценили инновацию.