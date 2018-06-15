Информация о возгорании самолета MD-83, совершившего аварийную посадку в международном аэропорту «Киев» им.Сикорского (Жуляны) не соответствует действительности. Об этом сообщается на странице Музея авиации в Facebook.

«Выражаем соболезнования всем участникам этого досадноо события и подчеркиваем, что мгновенно распространенная в соцсетях информация о пожаре, катастрофе и вообще зраде, не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

На фотографиях видно, что самолет цел, следов горения не обнаружено.

Напомним, 14 июня в 20:40, выполняя посадку в сложных погодных условиях рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

СМИ, ссылаясь на пассажиров, сообщили, что у самолета горело крыло.