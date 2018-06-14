Министерство инфраструктуры Украины и компания Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минифраструктуры.

В рамках проекта HypeUA состоялась публичная дискуссия «Гиперлуп в Украине» с участием главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна и министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Мы четко договорились объединить усилия, во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта, он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должно быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль, - сказал Омелян. - Очень важное направление также это цифровая инфраструктура, здесь у нас есть огромные надежды по разработке новых типов управления логистикой как Украины, так и мира. Собственно, на этом сконцентрированы наши задачи, это очерчено в меморандуме. Надеюсь, что мы сможем создать совместный центр в Украине, локация будет или в Киеве, или в Днипре, над этим работаем».

Алборн является одним из самых известных людей, которые занимаются разработкой и продвижением инновационной технологии скоростной транспортировки Гиперлуп. Также он занимает должность основателя и генерального директора JumpStarter Inc., краудфандингового бизнес-инкубатора с главным офисом в Калифорнии.

Нyperloop Transportation Technologies стала одной из первых компаний, которая проявила интерес к проекту высокоскоростного транспорта Гиперлуп. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.