По кассационной жалобе прокуратуры Киева Верховный Суд принял решение о возвращении в собственность территориальной общины столицы двух зданий-памятников архитектуры национального значения на ул. Петра Сагайдачного, 20/2 в Подольском районе города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные здания площадью 2,5 тыс. кв. м построены в XIX веке. В течение 60 лет они использовались для размещения военного комиссариата, который проводил организацию и обеспечивал очередные призывы на срочную военную службу граждан и мобилизации транспортных ресурсов на территории Подольского района.

В 2008 году решением Киевсовета и заключенной на его основании незаконной сделки памятник передали в собственность МПП «Аквадон» - предприятию, зарегистрированному в то время в Донецке.

Установлено, что отчуждение имущества состоялось без согласования Министерства культуры Украины, вне приватизационной процедуры и без проведения реконструкции объекта. В связи с этим прокуратура Киева обратилась в суд с иском о возврате объекта недвижимости в собственность территориальной общины столицы.

Дело рассматривалось судами неоднократно. Суды первой и второй инстанций, соглашаясь с правовой позицией прокуратуры относительно незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности, отказывали в удовлетворении иска из-за сроков исковой давности.

Указанные судебные решения прокуратура обжаловала в Верховном Суде, который удовлетворил кассационную жалобу прокурора и постановил вернуть памятник архитектуры в собственность территориальной общины столицы.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.