Участник незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР» приговорен к 8 годам лишения свободы

Приазовский районный суд Запорожской области приговорил 30-летнею участницу террористической организации «ДНР» к 8 годам лишения свободы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В судебном заседании доказано, что в июле 2014 года женщина поступила в незаконное вооруженное формирование «Оплот» террористической организации «ДНР» и заняла должность стрелка. Она прошла военную подготовку по обращению со стрелковым оружием и в дальнейшем выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» с использованием выданного огнестрельного оружия в с. Россыпное, с целью осуществления вооруженного сопротивления военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

В дальнейшем, способствуя деятельности «ДНР», в течение октября-ноября 2014 женщина осуществляла на территории Волновахи и Мариуполя выявление мест дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Суд признал участницу «ДНР» виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы.