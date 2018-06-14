За время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты 1471 раз обращались в Аппарат ВР с заявлениями об изменении результатов их голосований. Всего такие обращения оформляли 303 народных депутата, сообщили в парламенте в ответ на запрос Комитета избирателей Украины.

Чаще всего по изменению результатов голосований обращался Юрий Солод («Оппозиционный блок») - 69 обращений. Также 61 раз с этим вопросом обращался Вячеслав Богуслаев («Воля народа»), 52 раза – Наталья Королевская («Оппозиционный блок»), 51 - Александр Третьяков (БПП), 40 – Андрей Шипко («Возрождение»), 38 - Оксана Корчинская (РПЛ), 30 - Александр Дубинин (внефракционный), 29 – Артем Витко (СПЧ).

Последний раз народные депутаты обращались с жалобами на работу кнопки для голосования при принятии закона об антикоррупционном суде. Тогда об ошибках в работе системы заявили Мустафа Найем и Нина Южанина.

Одним из рекордных по количеству жалоб депутатов стал законопроект №1558-1 «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте». После голосования закона в целом заявления об изменении результатов голосований подали двадцать народных депутатов.

Как сообщили КИУ в Аппарате ВР, по каждому из 1471 обращений специалисты Управления компьютеризированных систем проверили работоспособность электронных пультов системы «Рада» на рабочих местах народных депутатов. Никакой технической неисправности, которая могла бы привести к ошибке при голосовании, обнаружено не было.

В соответствии с законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» процедура изменения результатов голосования народного депутата вообще не предусмотрена.

«Часто депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации. То есть, сознательно проголосовав «за» или «против» закона, политики пытаются представить это как ошибку и неисправность в работе системы. Однако подобные факты случаются и без злого умысла. Например, по невнимательности депутата. Также часто политики банально не знают, за что голосуют. В общем цифра в 1,5 тыс. обращений об ошибках в голосовании является катастрофической и свидетельствует о необходимости в кардинальном обновлении системы «Рада». Ведь это, в первую очередь, вопрос доверия к принятым законам», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.