Использование «казачьих» парамилитарных группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии агентству Reuters, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, использование «казаков» во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым.

Кроме того, по мнению Турчинова, бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины. «Со стороны же международного сообщества, согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины», - отметил секретарь СНБО Украины.

По данным агентства Reuters, более 800 членов шести так называемых «казачьих» организаций будут обеспечивать патрулирование улиц, фан-зон и командных баз во время Чемпионата мира по футболу на территории РФ. По меньшей мере 19 идентифицированных журналистами членов этих организаций участвовали в войне на востоке Украины в составе российско-террористических группировок, а также в составе поддерживаемых Кремлем частных военных компаний, воюющих в Сирии на стороне проасадовских войск.