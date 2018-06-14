Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку на фоне массовых протестов, объяснив свой шаг разногласиями с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили. Об этом сообщает ВВС.

«У нас были некоторые разногласия с лидером правящей партии, - сказал Квирикашвили. - Я думаю, настал момент, когда лидер партии должен получить возможность сформировать новый кабинет».

В Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года.

Протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра.

Акции протеста уже привели к отставке генерального прокурора.

50-летний Квирикашвили, которого называли ставленником Иванишвили, занимал пост премьера с 2015 года. Отставка премьера согласно грузинской конституции означает отставку всего правительства.

Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить новый кабинет министров на утверждение парламента страны.

Расследование убийств подростков и недовольство

В декабре прошлого года в Тбилиси были убиты 16-летние школьники Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. С тех пор протесты не утихают.

На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них – в убийстве Дадунашвили.

31 мая тбилисский городской суд признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили.

Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.

Оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Объявление приговора вызвало волну возмущения в здании суда и негодование отца одного из убитых Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.