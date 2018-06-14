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Два депутата правящей Партии прогресса Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на NRK.

«В настоящее время ведется процесс обеспечения мира. Это хрупкий процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы помочь ему. Я считаю, что мы можем добиться этого, отправив четкий сигнал, а именно, присудив Трампу Нобелевскую премию мира», - сказал один из парламентариев. 

Отмечается, что к этому решению подтолкнула встреча Трампа с Ким Чен Ыном. По словам депутатов, на саммите Трамп стал «человеком мира и заслужил грандиозную награду».  

Ранее Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерной программе КНДР. Письмо с подобным запросом 17 республиканцев палаты представителей Конгресса США направили Норвежскому комитету Нобелевской премии.

Трамп тогда ответил, что «все думают, что он заслуживает» Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды – «победа для мира». 

 
ForUm

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