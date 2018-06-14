Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль надеется, что США помогут снять блокаду Будапешта заседания комиссии «Украина-НАТО». Об этом она сказала в эфире 5 канала.

«В этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду», - сказала замминистра.

Она сообщила, что достигнут компромисс о проведении 22-го июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений (Украины и Венгрии, - ред.).

По словам Зеркаль, министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план.

«Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют Будапешт», - сказала политик.

Как сообщал ForUm, государственный секретарь США Майк Помпео призвал министра иностранных дел Венгрии Петера Сиятро разблокировать взаимодействие Украины с НАТО.

Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.