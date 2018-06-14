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Почта Нидерландов сожалеет о выпуске марки, которая связывает чемпионат мира по футболу в России с катастрофой самолета рейса MH17 на Донбассе и «может быть оскорбительной для некоторых», сообщает нидерландская государственная телерадиокомпания NOS.

В реакции почты Нидерландов указано, что ответственность за содержание марки возлагается на «лицо, которое разрабатывает и заказывает марку». Общие положения и условия предусматривают, что заказчику не допускается предоставлять визуальный материал, который может восприниматься как оскорбительный или имеет политческое содержание.

До сих пор непонятно, принимаются меры в этом клиента, передает Радио Свобода.

Сейчас почта Нидерландов определяет, можно ли предотвратить такие злоупотребления в будущем.

В Нидерландах к чемпионату мира по футболу-2018, который состоится в России, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе. Фотографию марки за несколько дней до чемпионата стали распространять пользователи социальных сетей.

 

 
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