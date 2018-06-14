С целью послушания и безоговорочного выполнения преступных приказов по реализации контрабандных схем, Виктор Кривицкий заставляет должностных лиц Волынской таможни писать заявления об увольнении по собственному желанию без указания даты.

Одиозный коррупционер и по совместительству начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий, назначенный по личной протекции премьер-министра Владимира Гройсмана (Vladimir Groysman), формирует свою ОПГ методом шантажа таможенников. Для того, чтобы контрабандные схемы не дали сбой, Кривицкий вынуждает должностных лиц Волынской таможни писать заявления об увольнении по собственному желанию. При этом, дата увольнения в документе не указывается. По крайней мере до тех пор, пока послушные таможенники исправно пропускают в Украину контрабандные потоки.

Тех, кто отказывается писать заявления, Кривицкий увольняет. Столь беспрецедентная кадровая политика на Волынской таможне, по словам информированного источника в ГФСУ, одобрена лично Гройсманом. Кого увольнять, а кого назначать на ответственные посты, обеспечивающие беспрепятственный ввоз контрабанды в страну, Кривицкий решает в Киеве.

В 2016 году, после своего назначения, Кривицкий объявил личному составу таможни, что отныне он здесь царь и бог, поскольку его «папа» - сам премьер-министр. За это новый начальник Волынской таможни получил прозвище «Виктор Гройсманович».

Заявление об увольнении согласился написать не менее одиозный чем сам Кривицкий коррупционер, заместитель начальника Управления противодействия таможенным нарушениям и международного взаимодействия Волынской таможни Евгений Шелигацкий. Не так давно он погорел на контрабанде крупной партии янтаря в Польшу.

Согласившись работать с Кривицким, Шелигацкий становится и.о. заместителя начальника Волынской таможни ГФСУ – начальника Управления противодействия таможенным нарушениям и международного взаимодействия.

Приказ о повышении Шелигацкого Продан подписал 23 мая. Для того, чтобы избавить нового послушного зама Кривицкого от приставки и.о., руководитель ГФСУ провернул обкатанную кадровую аферу.

Как оказалось, 21 мая 2018 года, за два дня до своего назначения исполняющим обязанности зама начальника Волынской таможни, Шелигацкий победил в фейковом конкурсе на занятие аналогичной должности в Тернополе.

И теперь, как утверждает источник в ГФСУ, Продан имеет все законные основания перевести ставленника Кривицкого на Волынь в новом официальном статусе руководителя антикоррупционного управления. Источник утверждает, что документы о назначении уже на подписи. Дело за малым: перед вступлением в должность Шелигацкому предстоит написать новое заявление на увольнение. От греха подальше.