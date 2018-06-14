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В Европарламенте полностью откажутся от использования одноразовой пластиковой посуды, передает пресс-служба парламента.

«Бюро законодательного органа ЕС постановило отказаться от использования всех пластиковых бутылок с водой, а также других одноразовых пластиковых изделий, используемых в учреждениях общественного питания на территории зданий парламента», - говорится в сообщении.

На замену пластика в Европарламенте установят 166 фонтанчиков для подачи питьевой воды.

Поэтапный отказ от пластика начнется с июля 2019 года.
ForUm

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