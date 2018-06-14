За прошедшие сутки, 13 июня, боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, сообщает пресс-центр штаба.

На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить подразделения ВСУ с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На донецком – в районе Авдеевке враг предпринял ведения огня из минометов. На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов российско-оккупационных войск.

В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск.