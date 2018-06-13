Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уехала в Российскую Федерацию, чтобы по поручению Президента Украины Петра Порошенко посетить места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По словам Денисовой, первым городом, куда она поедет, станет Москва. Относительно дальнейших визитов будет сообщено позже.

Во время визитов она планирует проверить условия содержания наших граждан, обеспечение их юридической и медицинской помощью, а также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнения ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.

Напомним, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию, Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма.