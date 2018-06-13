Кабинет Министров Украины официально исключил три населенных пункта Донбассе из списка оккупированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, из перечня неподконтрольных исключили Гладосово и Травневое в Донецкой области и Новоалександровку Луганской области. Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.



Напомним, в середине мая командование Операции объединенных сил (ООС) сообщило об улучшении тактического положения на одном из направлений на Донбассе. В частности, украинские войска заняли поселок Пивденное (до декоммунизации Ленинское) под оккупированной формированиями «ДНР» Горловкой.

