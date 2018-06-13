Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Только что приземлился – длительное путешествие, но теперь каждый может чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я занял должность. Со стороны Северной Кореи уже нет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом», - написал он в Twitter.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.





Президент США отметил, что Северная Корея имеет большой потенциал для будущего.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе.