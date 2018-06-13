За январь-апрель 2018 внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 миллиарда.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

При этом аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на $145 млн по сравнению с 2017 годом и составил $1,9 млрд.

«Рада отметить стабильный рост двусторонней торговли аграрной и пищевой продукцией между Украиной и Европейским Союзом. На сегодня уже полностью исчерпаны основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку», - подчеркнула заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются сегодня такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил $749,5 млн, масла – $370,9 млн, семян масличных культур - $194,3 млн, остатки и отходы пищевой промышленности – $177,2 млн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – $76,4 млн.

Замминистра добавила, что почти в полном объеме остаются неиспользованными импортные тарифные квоты на следующие продукты: чеснок (494,9 тонн), овес (3476,9 тонн), сахар (18121,35 тонн), другой сахар (12720 тонн), грибы (500 тонн), продукция из обработанного молока (1992 тонн), сахарные сиропы (2000 тонн) и другие.

«Замечу, что еще не полностью использованы дополнительные квоты по принципу «первый пришел – первый обслуживаешься» на такие товары как: виноградный сок, овес, мед, ячменная крупа, обработанные томаты. Также не исчерпаны дополнительные квоты по принципу «лицензирования» на ячмень и ячменную муку, яйца, альбумины и молоко», - рассказала Трофимцева.

По словам заместителя министра, общий украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира за 4 месяца 2018 составил почти $6 млрд. А весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры – 37%, растительные масла – 26,1% и семян масличных культур – 9%.