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Освобожденным из плена боевиков уже начали выплачивать деньги, заявила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

По ее словам, выплаты начались на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях, передает Радио Свобода. 

«Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум», – заверила чиновник.

Издание отмечает, что местные власти сработали намного оперативнее. Например, в Донецкой области освобожденные из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, рассказывают волонтеры.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не может начать выплаты денежной помощи освобожденным заложникам, поскольку до сих пор не получило списки этих лиц.

Премьер Гройсман заявлял, что выплаты освобожденным из плена будут после проверки

«Правительство приняло соответствующее постановление и зарезервировало средства, но выплачивать их сможем только тогда, когда специальные службы дадут верифицированный список людей, что на них нет никакой вины перед нашим государством», - сказал глава правительства.

 
ForUm

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