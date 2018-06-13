Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложке карикатуру на начало Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Карикатура опубликована на странице журнала в Twitter.

«Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне», - говорится в комментарии. На карикатуре изображен Владимир Путин, который из танка целится в футбольные ворота. Надпись на изображении гласит: «Вперед, русские!».

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 начнется 14 июня в Москве и продлится в разных российских городах до 15 июля.