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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложке карикатуру на начало Чемпионата мира по футболу-2018 в России.  

Карикатура опубликована на странице журнала в Twitter.

«Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне», - говорится в комментарии. На  карикатуре изображен Владимир Путин, который из танка целится в футбольные ворота. Надпись на изображении гласит: «Вперед, русские!».

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 начнется 14 июня в Москве и продлится в разных российских городах до 15 июля.  
ForUm

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