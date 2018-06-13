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Глава Национального совета по торговле Белого дома Питер Наварро извинился за слова об «особом месте в аду» для премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом этом сообщает Bloomberg.

«Моя работа заключалась в том, чтобы послать сигнал силы… Проблема в том, что отправляя свое сообщение, я использовал неприемлемую речь. Позвольте мне исправиться», - сказал Наварро.

Скандальная фраза прозвучала в эфире канала Fox News:

«В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают путь дипломатических измен в отношении президента Трампа, а потом пытаются воткнуть ему нож в спину, когда президент уходит. И это именно то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на своей шутовской пресс-конференции».

Наварро также процитировал китайского философа Конфуция, отметив: «Если ты сделал ошибку и не исправил ее, она остается ошибкой».
ForUm

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