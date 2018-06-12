Во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде Николаева под председательством судьи Сергея Черниенко проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова, который обвиняется в нанесении 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко.

Однако когда подозреваемого конвой доставил в суд, выяснилось, что в СИЗО Богомятков зашил себе рот, передает Новости N.

Его адвокат отметила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя — помимо зашитого рта, Богомятков уже неделю как объявил голодовку.

На вопрос судьи подозреваемому, сможет ли он участвовать в процессе, он отрицательно помахал головой.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что заседание нужно проводить, акцентируя на том, что рот Богомятков зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей.

Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко.

В итоге судья принял решение — перенести судебное заседание.