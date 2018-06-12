Приморский районный суд Одессы избрал для двух граждан непризнанного Приднестровья, которые были задержаны по подозрению в участии как минимум в двух заказных убийствах, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Сегодня был крайне удивлен, когда Приморский суд. Одессы избрал двум гражданам ПМР, были задержаны по подозрению в участии как минимум двух заказных убийств или попытке совершения. Так называемые киллеры, которые задерживались достаточно громко у нас в области, с оружием, после нападения, так вот, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», - написал он в Facebook.

Форостяк возмутился такими решениями суда, отметив, что не хочет своим комментарием оказать давление на суд.

«Спасибо, что не обязывает вернуть автоматическое оружие и боеприпасы, это же улики все же», - добавил он.