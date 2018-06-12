Прокуратура Киева начала уголовное производство по информации в СМИ о попытке мошеннического завладения квартирой в центре Киева, которая на праве частной собственности принадлежала сотруднице телеканала 1+1, внезапно скончавшейся полгода назад. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе собственного расследования коллеги умершей журналистки установили, что неизвестный мужчина, который не является ее родственником и якобы проживает на неподконтрольной территории Луганской области, открыл наследственное дело по ее имуществу. Кроме того, выяснилось, что человек с такими анкетными данными умер 11 лет назад в возрасте 77 лет.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, изложенные журналистами факты будут тщательно проверены.

Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции Киева. Процессуальное руководство будет осуществлять Киевская местная прокуратура №10.

Ход расследования взят на контроль столичной прокуратурой.