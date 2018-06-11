12 июня 2018 Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств.
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