также в разделеПолитика
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки» 32
Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде 34
Медведчук: США формируют газовую зависимость Украины и Евросоюза 201
КИУ собрал ТОП недостоверных заявлений о безвизе 83
«То, о чем мечтали миллионы»: Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза 25
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» 40
Закон об антикоррупционном суде поступил в АП 93
Страны G7 в итогом коммюнике поддержали Украину 60
Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить политзаключенных 41
Порошенко созвонился с Путиным 214
Порошенко: ООС намного эффективнее АТО 31
Парубий торжественно подписал закон об антикоррупционном суде 121
Медведчук: Циничные слова Линчевского — не оговорка, а позиция Минздрава 50
Лидеры G7 выступили против возвращения РФ 55
Туск против возвращения РФ в G7 34
Порошенко: Залог подозреваемым в тяжкой коррупции надо отменить 45
Порошенко – голодающим узникам: Вы нужны нам живыми 47
Парубий: С представлениями ГПУ происходит «детективная история» 34

12 июня 2018 Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги