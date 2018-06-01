Встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня в Берлине, в ее повестке дня будет и тема развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе, сообщает Укринформ.

«Я в течение последних недель провел много переговоров с министрами иностранных дел и Украины, и Франции, и России, мне приятно, что нам все же удалось договориться о заседании в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Я рад, что эта встреча состоится 11 июня в Берлине, и мы сможем поговорить о развитии ситуации в Украине, о развитии минского процесса и дальнейшем развитии событий», - сказал Маас.

Он добавил, что на этом заседании также будет обсуждаться новая тема – вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбассе и видение каждого из министров относительно того, как она должна быть развернута.

По словам Мааса, каждый из министров должен сделать свой личный вклад в решение этого вопроса. «Но хорошо, что есть хотя бы общее мнение о необходимости такой миссии», - отметил он.

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится в Украине с рабочим визитом. На посту главы внешнеполитического ведомства он посещает Украину впервые.

29 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса.