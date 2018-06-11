Часть атмосферных фронтов в понедельник и вторник принесут дожди с грозами и даже ливни с градом и шквалами на Запад и Север Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Сегодня осадки пройдут преимущественно в западных областях, а уже ближайшей ночью ожидаются в северных областях.
12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днипра и районов.
В южных областях и на востоке ожидается сухая солнечная погода.
Температура воздуха 25 + 30 градусов. В ливнях вероятное кратковременное понижение температуры воздуха на 3-6 градусов.
В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня поздно вечером, ближайшей ночью, завтра днем. Во вторник во второй половине дня вероятность осадков уменьшится.
Осадки будут чередоваться с прояснениями и ясным небом.
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